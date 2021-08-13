Польша выдворила группу нелегалов назад в Белоруссию

Польские силовики выдворили назад к границе группу нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые прибыли в страну через территорию Белоруссии. Видеозапись инцидента опубликовал белорусский Пограничный комитет в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 августа в районе пограничной заставы Беляны. На кадрах видно, что группа беженцев выходит из грузовика и собирается у грунтовой дороги. «Стоит отметить, что автомобиль такого типа используется не польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши», — сообщили в комитете.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

По данным литовских властей, наплыв мигрантов в несколько десятков раз превысил аналогичные показатели 2020 года. Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует национальный туроператор «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.