Латвия объявила режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии

Власти Латвии объявили о введении с 11 августа по 10 ноября режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в приграничных с Белоруссией районах из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Delfi.

По данным портала, соответствующая инициатива поступила от МВД республики и была одобрена кабинетом министров. Указ о введении режима ЧС обяжет армию и полицию оказывать содействие пограничникам в поимке мигрантов и защите рубежей страны от нападений извне, а также позволит привлечь дополнительные средства из бюджета.

Как подчеркнул премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, благодаря решению правительства граница между двумя странами вскоре окажется «фактически закрытой». «Укрепление границы начинается немедленно», — подтвердила его слова министр внутренних дел Латвии Мария Голубева.

О попытках организованных групп нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки незаконно проникнуть в Латвию стало известно 10 августа. Ранее наплыв беженцев фиксировали лишь на территории Литвы и Польши. Там пограничники заявляют о рекордном потоке беженцев с 1991 года. Зачастую у мигрантов обнаруживают опасные заболевания, а силовики регулярно пресекают попытки недовольных поднять бунты в миграционных лагерях.

В сложившейся ситуации Евросоюз (ЕС) обвиняет официальный Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что власти страны используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывают на этом.