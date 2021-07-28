В Польше поймали большую группу нелегалов из Белоруссии

Польские силовики задержали большую группу нелегальных мигрантов из Афганистана и Ирака, которые пытались тайно проникнуть в страну с территории Белоруссии. Сообщение об этом появилось на сайте Пограничной службы республики.

По данным ведомства, патруль правоохранителей наткнулся на следы беженцев в приграничной зоне неподалеку от деревни Черемха. Руководство заставы объявило о начале спецоперации по захвату нелегалов.

Вскоре пограничникам удалось задержать девять мигрантов неподалеку от населенного пункта. Еще два десятка попытались скрыться от погони на поезде, идущем в Варшаву, но были сняты с него и отправлены в миграционный центр. Последнего беженца силовики сумели поймать лишь спустя несколько часов после начала операции.

Отмечается, что большинство задержанных составляли совершеннолетние мужчины, в группе состояла всего одна женщина. Решать судьбу беженцев предстоит миграционной службе страны. Сколько нелегалов при этом сумели улизнуть от погони, не уточняется.

Ранее министр иностранных дел Польши назвал Белоруссию «туристическим бюро» для нелегальных мигрантов. Он подтвердил версию литовских властей об организованной транспортировке беженцев белорусским руководством и пригрозил инициировать против Минска новый пакет санкций.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. По данным литовских властей, наплыв нелегалов уже более чем в 20 раз превысил аналогичные показатели 2020 года. Вильнюс обвиняет в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует национальный туроператор «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.