В Польше назвали Белоруссию турагентством для нелегальных мигрантов

Белорусское государство работает как туристическое бюро для нелегальных мигрантов, проникающих в Европу. Такое заявление сделал в интервью Польскому агентству печати министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Он отметил, что говорит в этом случае не о бегстве белорусских граждан от авторитарного и жестокого режима президента Александра Лукашенко, а об организованной транспортировке нелегалов через границу.

«Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством. Оно выступает в роли большого туристического агентства, которое организует все — от посадки в самолет в различных местах по всему миру до транспортировки к белорусско-литовской границе. И к тому же подсказывает, где и когда эту границу можно успешно пересечь. Это комплексные, циничные действия», — подчеркнул дипломат.

Рау добавил, что если привлечение мигрантов в Европу не остановится, все страны Евросоюза согласятся с необходимостью санкций против Белоруссии. Какими именно могут быть меры — по его словам, пока открытый вопрос, однако дискуссия уже началась и обоснованность возможных санкций никто из сторон не ставит под сомнение.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.