Красный Крест раcкритиковал действия Литвы в отношении нелегалов

Действия Службы охраны государственной границы Литвы, чьи сотрудники разворачивают мигрантов на границе с Белоруссией, не согласуются ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией Европейского союза (ЕС) об основных правах человека. Об этом заявила менеджер по программам Красного Креста Эгле Самуховайте, пишет Delfi.

В частности, она раскритиковала литовские власти за то, что они не пропускают в страну «уязвимых» нелегальных мигрантов. К их числу Самуховайте отнесла женщин и несовершеннолетних. По ее словам, после того, как на границе им отказывают в убежище, они оказываются «в небезопасных условиях».

Представитель Красного Креста также выразила беспокойство из-за «непропорционального применения силы» со стороны литовских пограничников и призвала их «адекватнее позаботиться» о нелегалах, которые уже находятся на территории Литвы.

Ранее в Минске обвинили Вильнюс в избиении и насильном выдворении нелегальных мигрантов в Белоруссию. В белорусском Государственном пограничном комитете (ГПК) заявили, что подобные действия литовской стороны подлежат расследованию со стороны международных органов.

В августе глава Министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте разрешила сотрудникам погранслужбы применять силу в отношении нелегалов из Белоруссии. По ее мнению, новые полномочия позволят пограничникам эффективнее предотвращать нарушения со стороны беженцев.