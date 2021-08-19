Афганистан обогатит теневая экономика

Американские эксперты по Афганистану Грэм Смит и Дэвид Мэнсфилд недавно опубликовали исследование теневой экономики страны и заявили, что именно этот сектор поможет новой власти обогатить страну. Ученые предполагают, что контрабанда станет основным источником средств государства при «Талибане» (запрещенная в России террористическая организация), пишет The New York Times.

Афганистан — одна из самых бедных стран мира, где до недавнего времени финансовая помощь из-за рубежа покрывала 75 процентов государственных расходов. Западные государства сейчас уверены, что смогут осуществить давление на новую власть с помощью угроз прекратить денежные вложения в афганскую экономику.

Но эксперты Смит и Мэнсфилд считают, что «Талибан» еще до взятия столицы Афганистана завладел основным источником богатства страны, а именно торговыми путями, которые служат стратегическими узлами обмена товарами в Южной Азии. Их использование позволит новому правительству обрести независимость от бывших финансовых «доноров» и заработать на торговле с Китаем и Пакистаном.

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Западные государства преувеличивают свое влияние на Афганистан, утверждают исследователи, так как не понимают объема и прибыльности теневого сектора экономики страны. Торговля опиумом, гашишем, метамфетаминами и другими наркотиками — не самая доходная деятельность региона из числа тех, что не входят в официальную статистику. По-настоящему большие деньги поступают от контрабанды обычных товаров, таких как топливо и импортная продукция. По размеру и суммам серая экономика затмевает иностранную финансовую помощь.

Исследование, проведенное Смитом и Мэнсфилдом в провинции Нимроз, граничащей с Ираном и Пакистаном, показало, что деньги, взимаемые талибами за возможность безопасного перемещения товаров, ежегодно приносят группировке и ее сторонникам около 235 миллионов долларов. В то же время иностранные вливания в экономику провинции составляли в среднем менее 20 миллионов долларов в год при прежней власти.

Талибы захватили Нимроз этим летом. В июне они взяли город Горгори, а в июле — Деларам. Только эти два населенных пункта могут приносить талибам 18,6 миллиона долларов в год, если они сохранят прежнюю систему нелегальной переправки товаров через границу, причем 5,4 миллиона долларов будет поступать от торговли топливом и 13 миллионов долларов — от контрабанды других товаров.

Полезным приобретением для «Талибана» стал и город Зарандж на границе с Ираном. Прежним властям он официально приносил 43,2 миллиона долларов ежегодно в виде пошлин. К этой сумме добавлялись прямые налоги, которые в 2020 году составили 50 миллионов долларов. Аналитики выяснили, что реальная сумма доходов Заранджа при учете огромного объема теневой торговли, прежде всего топливом, составляла не менее 176 миллионов долларов в год.

Политические достижения Талибана ставят соседние государства перед тяжелым выбором: продолжать торговать с Афганистаном, давая новому агрессивному правительству больше власти и легитимности, или лишить себя очень прибыльного бизнеса. Хотя сейчас некоторые из них выбирают последний вариант, неизвестно, как долго эти решения будут оставаться в силе. Иран, например, не желая признавать власть талибов, прекратил всю торговлю с Афганистаном в начале августа. Но экономический стимул, побуждающий Тегеран к возобновлению коммерческих связей, очень велик. По официальным данным, в прошлом году двусторонний торговый оборот Ирана с Афганистаном превысил два миллиарда долларов. В ходе исследования Смит и Мэнсфилд установили, что фактические цифры, учитывающие суммы серого экономического сектора, могут быть вдвое выше.