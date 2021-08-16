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В России оценили последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США

Сенатор Алексей Пушков назвал ситуацию в Афганистане «драматичной» для США
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Фото: Филипп Прокудин / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков оценил последствия захвата Афганистана радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) для идеологии США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Происходящее в Афганистане — это реванш истории, религии и идеологии над современностью и глобализмом», — написал Пушков. По его словам, это не оценка, а констатация факта. Для США развитие событий он назвал «драматичным, если не катастрофичным».

Политик отметил, что на данный момент доктрина США, которая на протяжении 30 лет была основой их политики, отступает. «Пришло время говорить не о "конце истории", а о закате целой школы мысли, целой системы мифов и представлений, а заодно и о крахе западных "историков"», — добавил он.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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