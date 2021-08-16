На Украине рассказали о «мрачном уроке» от США в ситуации с Афганистаном

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал о «мрачном уроке» от США в ситуации с Афганистаном в колонке для издания «Главред».

Романенко обратил внимание на то, что Афганистан имеет статус основного союзника США вне НАТО с 2012 года. Украина добивается этого с 2014 года, подчеркнул он. По его словам, многие на Украине надеются, что при получении этого статуса американская сторона будет помогать им в гипотетическом конфликте против России «не щадя живота своего».

«Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут», — подчеркнул эксперт. По его словам, ситуация с афганской армией стала хрестоматийным примером. Он напомнил, что США потратили 85 миллиардов долларов на обучение сил безопасности Афганистана, что стало самыми большими расходами в современной американской истории.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.