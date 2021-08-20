Власти Казахстана рассказали о своем отношении к «Талибану»

В МИД Казахстана заявили, что власти страны пока не признали «Талибан»

В Казахстане пока не признали радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), представители которого полностью захватили власть в Афганистане. Об этом заявил на брифинге заместитель министра иностранных дел страны Акан Рахметуллин, сообщает ТАСС.

По его словам, власти республики продолжают внимательно следить за ситуацией в Афганистане и надеются на мирный транзит власти с последующим созданием талибами репрезентативного и «инклюзивного» правительства. Рахметуллин напомнил, что накануне в МИД Казахстана сделали официальное заявление, в котором четко описана позиция властей в отношении «Талибана».

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В сообщении внешнеполитического ведомства указано, что Казахстан настаивает на соблюдении прав национальных меньшинств и женщин, а также на недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам.

«Выполнение этих положений должно стать необходимым условием для начала диалога с новой властью Афганистана», — подчеркнули в МИД.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на то, что нестабильная политическая обстановка в Афганистане угрожает безопасности стран Центральной Азии. Он пояснил, что лидерам центрально-азиатских республик в отношении с талибами придется принимать сложные решения и действовать осторожно, чтобы гарантировать стабильность в регионе.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» сообщили о контроле над всей территорией Афганистана. Радикалы отметили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.