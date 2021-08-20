Мир
 
Последние новости
У Путина осталось «много вопросов» к Меркель
В России отреагировали на данные об опытах над гражданами СССР в Японии
Член Международной федерации гимнастики подал протест из-за судейства Авериных
Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ из-за инцидента с Навальным
Россию призвали пойти на переговоры с талибами и помочь беженцам
Россияне не поверили во вживление чипов и испугались тотальной слежки
В Москве полуголый чернокожий мужчина атаковал полицейских и попал на видео 
Телефонный звонок Меркель прервал речь Путина на переговорах
Раскрыта стоимость владения электромобилем
Мчащийся в Кремль кортеж Меркель попал на видео 
Новости партнеров
Прослушать новость

«Талибан» назвал Турцию своим главным партнером

«Талибан» назвал Турцию и Китай главными партнерами в восстановлении Афганистана
Перейти в «Мою Ленту»
Сухейль Шахин
Сухейль Шахин
Фото: Александр Земляниченко / AP

«Талибан» (террористическое движение, запрещенное в России) считает своими главными партнерами в восстановлении Афганистана Турцию и Китай. Об этом заявил представитель организации Сухейль Шахин в интервью китайскому телевидению, передает EADaily.

«Исламский Эмират Афганистан нуждается в дружбе, поддержке и сотрудничестве с Турцией больше, чем какой-либо другой страной. У Афганистана есть богатые природные ресурсы. Но у нас нет возможности их добывать. Вся наша инфраструктура разрушена из-за оккупации и воровства правителей», — приводит портал слова талибского представителя.

Шахин добавил, что пришедшая к власти в Афганистане группировка также хочет сотрудничать с Анкарой в сферах здравоохранения, образования, экономики, строительства и энергетики. Он также подчеркнул, что большую роль в восстановлении страны сможет сыграть Китай.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов сесть за стол переговоров с талибами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЕС призвал не позволить России контролировать ситуацию в Афганистане
Китай поможет «Талибану» после формирования «толерантного» правительства
Политолог назвал репутационные потери США после вывода войск из Афганистана