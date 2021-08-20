«Талибан» назвал Турцию своим главным партнером

«Талибан» (террористическое движение, запрещенное в России) считает своими главными партнерами в восстановлении Афганистана Турцию и Китай. Об этом заявил представитель организации Сухейль Шахин в интервью китайскому телевидению, передает EADaily.

«Исламский Эмират Афганистан нуждается в дружбе, поддержке и сотрудничестве с Турцией больше, чем какой-либо другой страной. У Афганистана есть богатые природные ресурсы. Но у нас нет возможности их добывать. Вся наша инфраструктура разрушена из-за оккупации и воровства правителей», — приводит портал слова талибского представителя.

Шахин добавил, что пришедшая к власти в Афганистане группировка также хочет сотрудничать с Анкарой в сферах здравоохранения, образования, экономики, строительства и энергетики. Он также подчеркнул, что большую роль в восстановлении страны сможет сыграть Китай.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов сесть за стол переговоров с талибами.