Политолог назвал репутационные потери США после вывода войск из Афганистана

Несмотря на то, что влияние США после захвата Афганистана «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России) практически не упадет, страна по-прежнему останется мировым лидером, ее репутационные потери будут огромны. Теперь страны-союзники не станут полагаться на верность Штатов, а члены ЕС уйдут от принципа однополярного мира и попытаются наладить отношения с Россией, Китаем, Индией и другими. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, политтехнолог Марат Баширов.

Несменяемый лидер

Захват Афганистана «Талибаном» больно сказался на всем ЕС. Союзники опасаются роста миграционных потоков, возрождения баз террористов, пишет The Washington Post. Говорят даже о том, что произошедшее — крупнейший провал за всю историю НАТО. Тем не менее политолог уверен: хоть ситуация и оказалась крайне неприятной для членов Евросоюза, они в очередной раз подчинятся решению Вашингтона.

«Тут все дело, скорее, во внутренних отношениях НАТО. Когда была встреча высших офицеров, имели место серьезные разногласия: министры обороны Великобритании и Италии говорили, что в случае вывода войск ситуация станет неуправляемой, а особенной опасности подвергнутся люди, оставшиеся внутри страны. Что изменятся миграционные процессы, а также наркопроцессы, которые раньше хоть как-то управлялись сбежавшим правительством. Но эти слова ни к чему не привели, а только заложили трещину в отношениях между странами НАТО. Но влияние американцев в этом блоке настолько сильно, что союзники могут говорить что и сколько угодно, все равно оставаясь неуслышанными», — считает Баширов.

По словам политолога, члены НАТО слишком замкнуты на вооружении, которое производят Штаты, на их военных базах, потому не осмелятся выступить против.

Рассчитывать на сопротивление стран Евросоюза, даже таких сильных, как Франция и Германия, тоже не приходится. Политтехнолог объяснил, что военные вопросы там слишком сильно переплетены с экономическими и политическими. Вместе с тем к определенным последствиям катастрофа в Афганистане все же приведет — государства понимают, что однополярного мира больше не будет и необходимо налаживать альтернативные контакты.

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«Если кто-то еще питает иллюзии по поводу того, что из ситуации с Афганистаном США выйдут разгромленными и ослабленными, то этого не будет, — заметил Баширов. — Другое дело, в Евросоюзе наконец начинают понимать: однополярный мир уходит в прошлое, надо выстраивать отношения с Китаем, Россией, Индией, поглядывать в сторону Ирана, даже несмотря на давление США. Конечно, сделать это будет непросто, но есть ведь прекрасный пример Германии, которая добилась завершения "Северного потока-2", несмотря на недовольство американцев. Элиты стран должны быть настроены на защиту своего суверенитета, а не потери. Особенно такие крупные, как Франция и Германия».

Крах репутации

И все же политтехнолог отметил, что совсем без потерь из Афганистана американцам выйти не удастся. Произошедшее серьезно ударит по репутации страны, заставив союзников задуматься о том, есть ли смысл надеяться на защиту такого ветреного партнера.

«Любой, кто думал, что в случае чего прилетит "волшебник на голубом вертолете" в виде вооруженных сил США, теперь понимает, что "волшебники" иногда улетают. Каждый раз, когда Штаты будут предлагать союзникам ввязаться в какую-то авантюру, к ним отнесутся с недоверием. Ведь произошедшее — это, в первую очередь, урок для элит. Американцы мало того что бросили всех военных афганцев, не организовав программу вывоза, они бросили аэропорт, небо над Афганистаном практически закрыто. Они арестовали все правительственные счета, а это 9 миллиардов долларов. Все чиновники, которые рассчитывали на эти деньги, остались без них», — рассказал Баширов.

Но главным, по мнению политолога, является то, что Штаты полностью перекрыли каналы поставки наличных долларов, поддерживавших стабильный курс афганской валюты, которая теперь обесценивается стремительными темпами. Это, как считает Баширов, заставит задуматься все мировые элиты.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Управление страной перешло к временному совету, впоследствии он передаст власть радикалам напрямую. Туда вошли глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, бывший президент Хамид Карзай и часть бывших правительственных чиновников. Действующий президент Ашраф Гани бежал за пределы страны.