Бежавший глава ЦБ Афганистана пообещал резкую инфляцию при талибах

Афганскому движению «Талибан» (запрещено в России), захватившему власть в стране, придется столкнуться с обвалом национальной валюты и резкой инфляцией. Такое развитие событий в Twitter предсказал глава Центробанка Афганистана Аджмал Ахмади, бежавший из страны.

Он объяснил, что почти все резервы республики находятся за границей. По сути, новые власти страны могут заполучить лишь 0,1-0,2 процента средств. При этом надеяться на помощь международных доноров не приходится.

Больше всего — 7 миллиардов долларов — находится на счетах Федерального резерва США. Еще 3,1 миллиарда вложены в американский госдолг, и Ахмади отметил, что не может вообразить ситуацию, при которой талибы смогут получить к ним доступ.

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Глава ЦБ подчеркнул, что афганские банки не смогут вернуть вкладчикам доллары, но не потому что они украдены, а потому что к ним нет доступа. Он объяснил, что победившие в военном отношении талибы должны были предвидеть такую ситуацию.

Таким образом, заключил он, вслед за обвалом национальной валюты начнется рост цен на продовольствие, что серьезно ударит по положению бедных слоев населения. Ахмади рассказал, что описал ситуацию по просьбе сотрудников центробанка Афганистана, которых талибы начали допрашивать по поводу нахождения средств.

Кроме того, он сообщил, что при бегстве из Кабула не успел захватить с собой личные вещи. По словам главы ЦБ, рейс, на котором он улетал, был переполнен, в самолете находилось в три раза больше пассажиров. В столь быстром захвате столицы боевиками он обвинил президента Ашрафа Гани.

Ранее стало известно, что США незадолго до захвата Кабула отменили все поставки долларов в Афганистан. На следующий день после падения светских властей Вашингтон заморозил все их резервы.