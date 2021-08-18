Глава афганского Центробанка рассказал о своем побеге из Кабула

Глава Центробанка Афганистана Аджиль Ахмади заявил, что, покидая Кабул, даже не успел захватить с собой вещи. Его повествование о побеге из захваченной «Талибаном» (запрещенное в России движение) столицы приводит Sky News.

«Я попал на борт самолета без вещей, в одежде, которую вы видите на мне, и в одной обуви — вот как я выбрался из Афганистана», — пожаловался чиновник. Он добавил, что рейс, которым он улетал, был заполнен в три раза большим количеством пассажиров, чем обычно. Ахмади не рассказал, где приземлился самолет, на котором он эвакуировался.

Ахмади обвинил экс-главу Афганистана Ашрафа Гани в том, что он не подготовил столицу и ее жителей к приходу талибов, напрасно надеясь, что боевики задержатся на подступах к Кабулу. Он отметил, что хаос среди чиновников и политиков, а также среди граждан начался именно тогда, когда Гани отрекся от власти. Ахмади добавил, что с приходом талибов Афганистан ждут большие экономические проблемы.

«Я ожидаю, что США заморозят международные резервы и сделают их недоступными для талибов», — заявил глава афганского ЦБ. По его словам, страну ожидает инфляция, валюта обесценится, а товары, в первую очередь продовольствие, резко вырастут в цене. При этом чиновник добавил, что готов поддерживать Афганистан на расстоянии, но вряд ли вернется в страну.

15 августа талибы без боя взяли Кабул и объявили о полном контроле над Афганистаном. Президент Ашраф Гани бежал из страны, как сообщается, украв при этом крупную сумму денег из казны. Сейчас государством руководит временный совет, который должен передать власть талибам.