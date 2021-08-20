Спецназ «Талибана» с американским оружием попал на видео

После захвата власти в Афганистане боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) провели парад при участии членов спецподразделения радикального движения. Видео с места событий опубликовал новостной сайт Erem News, передает Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видно, как десятки боевиков идут размеренным шагом колонной в два ряда. Радикалы облачены в белые одежды, их головы покрыты, а лица скрыты. На каждом из членов спецподразделения есть черный бронежилет, в руках они несут автоматы, предположительно, американского производства. Парад прошел на территории провинции Забул, в столице Калат, расположенной близ Кандагара.

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Группировка «Талибан» смогла захватить власть в Афганистане в течение недели. 8 августа стали поступать первые сообщения о захвате крупных провинциальных столиц. 12 августа пали Герат и Кандагар — два крупнейших после Кабула города страны. 15 августа террористы заявили о захвате столицы. Правительство президента Ашрафа Гани практически в полном составе бежало из страны. Сотни людей ринулись в аэропорт Кабула, чтобы успеть покинуть страну.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о происхождении оружия у талибов. Он признал, что большая часть привезенного армии Афганистана американского оружия попала в руки боевиков «Талибана». В США опасаются, что после того, как боевики массово захватили вооружение, оставленное после вывода войск, Афганистан может превратиться в региональный рынок сбыта оружия американского производства.

Американское издание Politico отмечало, что «Талибан» завладел оружием на миллиарды долларов, которое США на протяжении многих лет поставляли своим афганским союзникам и использовали сами. В частности, речь идет о стрелковом оружии, беспилотниках, легких штурмовиках A-29, пикапах, внедорожниках и вертолетах Black Hawk.