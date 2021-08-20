В США назвали последствия массового захвата талибами американского оружия

Афганистан может превратиться в региональный рынок сбыта оружия американского производства после того, как боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) массово захватили вооружение, оставленное США после вывода войск. Такие последствия назвало американское издание Politico.

Как отмечает газета, после ухода американцев и капитуляции афганских военных талибам удалось заполучить значительное число вооружения. Так, «Талибан» уже завладел оружием на миллиарды долларов, которое США на протяжении многих лет поставляли своим афганским союзникам и использовали сами. В частности, речь идет о стрелковом оружии, беспилотниках, легких штурмовиках A-29, пикапах, внедорожниках и вертолетах Black Hawk.

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Кроме того, ряд военных баз и блокпостов на территории Афганистана были оставлены вместе со всей техникой и оружием, которые в дальнейшем также перейдут в руки боевиков. При этом власти США в настоящее время не располагают информацией о точном количестве вооружения, оставленного в стране. По данным Politico, за последние два года Вашингтон потратил на обучение и оснащение афганской армии порядка 83 миллиардов долларов.

Известно, что с 2003 по 2017 год Соединенные Штаты поставили Афганистану не менее 600 тысяч винтовок М-16 и М-4, около 76 тысяч автомобилей, 16 тысяч приборов ночного видения и более сотни тысяч комплектов оборудования связи. Еще 4,7 тысячи армейских внедорожников, 20 тысяч ручных гранат и тысячи гранатометов и небольших боеприпасов были направлены афганцам в 2017-2019 годы. Также с апреля по июль 2021 года афганские военные получили от американцев более 1 тысячи 70-миллиметровых ракет, 61 тысячу 40-миллиметровых разрывных снарядов, 900 тысяч патронов 50-го калибра и свыше 2 миллионов 7,62-миллиметровых патронов.

Теперь, как опасаются эксперты, значительная часть всего этого вооружения может оказаться под контролем талибов, которые начнут распродавать его другим террористическим группировкам, в том числе «Аль-Каиде» (запрещена в России) и «Исламскому государству» (запрещено в России). «Оружие, которое оказалось в руках талибов, вероятно, будет циркулировать в регионе еще много десятилетий», — отметил один из собеседников Politico.

Кроме того, существует высокая вероятность, что захваченное оружие начнет продаваться и за пределами Афганистана. В частности, его могут получить группировки из Пакистана. Это создаст серьезную угрозу безопасности в регионе, подчеркивает издание.

Ранее в августе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что большая часть привезенного армии Афганистана американского оружия попала в руки талибов.