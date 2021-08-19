Полковник ФСБ сообщил о пророссийских группах с советским оружием в Афганистане

В Афганистане до сих пор существуют пророссийские группы, которые «вполне нормально себя чувствуют» благодаря тайникам с оружием, которые делали еще советские военные. Об этом в четверг, 19 августа, «Ленте.ру» рассказал один из ветеранов спецназа «Вымпел», полковник запаса Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Валерий Киселев.

«Перед выводом cоветских войск из Афганистана мы закладывали оружие для наших друзей, которые оставались там. И они потом несколько лет успешно вели боевые действия и побеждали своих противников», — сказал Киселев.

Ветеран «Вымпела» также отметил, что после ухода из Афганистана США все «как-то внезапно пало». «Почему — сложно сказать», — заключил Киселев.

Ранее 19 августа сообщалось, что бойцы афганского сопротивления в провинции Панджшер, которая остается неподконтрольной движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), попросили западные страны оказать им поддержку оружием.

Ранее эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен заявил, что судьба афганского сопротивления «Талибану» зависит от того, насколько жестоко талибы будут управлять государством, и от того, как сильно будут готовы вмешаться иностранные акторы. Специалист подчеркнул, что в ближайшее время вряд ли стоит ждать полноценного сопротивления талибам: афганские вооруженные силы находятся в разрушенном состоянии, а возможные лидеры повстанцев либо погибли, либо сбежали в другую страну, либо пошли на переговоры с «Талибаном».