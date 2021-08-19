Патрушев оценил предпосылки для ввода российского контингента в Афганистан

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оценил вероятность ввода российского военного контингента в Афганистан. Об этом он заявил в интервью изданию «Известия».

Материалы по теме Новая угроза. Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов «США унижены» Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире?

Патрушев, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать ввода российских войск в Афганистан по аналогии с Сирией, отметил отсутствие предпосылок для подобного развития событий. Он подчеркнул, что Москва на данном направлении будет делать акцент на политико-дипломатических усилиях, а также искать пути налаживания диалога в стране совместно с партнерами и мирного урегулирования существующих конфликтов. Для этих целей успешно осуществляет свою деятельность «московский формат», рассказал секретарь Совета безопасности.

Он подчеркнул, что Россия готова налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниями и работать над превращением Афганистана в благополучное государство. Москва заинтересована в мирном, едином Афганистане, с территории которого не будут исходить угрозы другим странам региона, резюмировал он.

Помимо этого, Патрушев рассказал, что сторонников американского выбора на Украине ожидает ситуация, похожая на ту, что в настоящее время наблюдается в Афганистане. По его мнению, Вашингтон продолжает приводить к власти лояльных к нему лиц, а также «накачивает» Украину ненужным самим американцам вооружением. В то же время Патрушев отметил, что свергнутому проамериканскому режиму в Кабуле не помог статус основного союзника США вне НАТО. То же самое ожидает и Украину, поскольку «страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках».

Наркотики в глобальных масштабах

За 20 лет управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба, заявил секретарь Совета безопасности.

Вместо борьбы с наркотрафиком за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз Николай Патрушев Секретарь Совета безопасности России

При этом Патрушев подчеркнул, что американские власти намеренно умалчивают, что в свое время ставили в Афганистане задачи по борьбе с международным терроризмом, пресечением наркотрафика и по обучению афганских силовых структур.

Помимо этого Патрушев отметил, что за время присутствия американских войск число террористических актов выросло в Афганистане в разы, а Запад так и не смог обучить военному делу армию, полицию и спецслужбы страны. Секретарь Совета безопасности России также добавил, что существуют американцы, которые наживались на 20-летней войне, ставшей для них золотой жилой.

Варианты для России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает три варианта решения афганской проблемы. По его словам, Россия может не предпринимать никаких шагов, не вмешиваться в дела Афганистана, а также никого не признавать.

Вторым вариантам является является оказание Москвой мощной поддержки Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, чтобы не допустить вторжения любых войск с афганской территории, считает политик. Помимо этого, Жириновский отметил, что третий вариант — разделить Афганистан.

В то же время политик подчеркнул, что если не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, то в Среднюю Азию могут ворваться банды, «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и все остальные, кто будет концентрироваться на афганской территории.