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Патрушев предрек Украине повторение сценария Афганистана

Секретарь Совбеза России Патрушев заявил, что Украина может повторить судьбу Афганистана
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Николай Патрушев
Николай Патрушев
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сторонников американского выбора на Украине ожидает ситуация, похожая на ту, что в настоящее время наблюдается в Афганистане. Об этом заявил в интервью «Известиям» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его мнению, Вашингтон продолжает приводить к власти лояльных к нему лиц, а также «накачивает» Украину ненужным самим американцам вооружением. В то же время Патрушев отметил, что свергнутому проамериканскому режиму в Кабуле не помог статус основного союзника США вне НАТО. То же самое ожидает и Украину, поскольку «страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках».

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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