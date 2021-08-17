Сенатор предостерег Украину от судьбы Афганистана из-за дружбы Киева с США

В Совете Федерации предупредили Украину о повторении судьбы Афганистана из-за дружбы с США

Судьба сторонников США в Афганистане, которые оказались предоставлены сами себе один на один с захватившими в стране власть талибами, должна послужить уроком всем, кто рассчитывает на помощь Вашингтона в трудную минуту. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» российский сенатор Владимир Джабаров.

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«Самое главное, что американцы бросили всех, кто им помогал, кто с ними сотрудничал. Это хороший пример, кстати, для нашей соседней Украины. Они рассчитывают на защиту американцев, а те в трудный момент будут думать только о себе», — предостерег он.

Политик подчеркнул, что, по его мнению, данное соображение «касается всех, кто делает ставку на "американский зонтик"».

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление страной передано временному совету, который передаст власть талибам. В его состав вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден говорил, что военные силы не могут поддержать местное правительство.