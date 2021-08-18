Россия
 
Последние новости
Советник Кадырова объяснил свой комментарий о талибах-красавчиках
В Госдепе рассказали об эвакуации желающих уехать из Кабула
Спасатели попросили россиянку залезть в трубу за котенком 
В Москве за один час выпала четверть месячной нормы осадков
Бежавший президент Афганистана рассказал о заговоре против него
США отказались считать Гани политической фигурой в Афганистане
Ким Кардашьян заподозрили в потере ягодиц
Ласицкене отказались пускать на соревнования в США
МИД назвал дело Навального «спланированной провокацией» против России
Новости партнеров
Прослушать новость

Жириновский раскрыл три варианта решения афганской проблемы

Лидер ЛДПР Жириновский: раздел Афганистана — один из вариантов решения афганской проблемы
Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил три варианта решения афганской проблемы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, Россия может не предпринимать никаких шагов, не вмешиваться в дела Афганистана, а также никого не признавать. Вторым вариантам является является оказание Москвой мощной поддержки Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, чтобы не допустить вторжения любых войск с афганской территории, считает политик. Помимо этого, Жириновский отметил, что третий вариант — разделить Афганистан.

В то же время политик подчеркнул, что если не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, то в Среднюю Азию могут ворваться банды, «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и все остальные, кто будет концентрироваться на афганской территории.

Ранее Жириновский заявил, что США необходимо сделать правильные выводы и «убраться к черту изо всех стран мира». По его словам, вслед за Афганистаном американцам необходимо уйти и с Украины, чтобы там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам, в свою очередь, не пришлось бежать, «цепляясь за бампер американских машин». «Теперь США нужно вывести остатки войск с Ближнего Востока и спокойно остаться на своем дальнем берегу, жить как Канада или Австралия», — заключил политик.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения «Талибан» (запрещено в России) заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Посольство России в Кабуле организует вывозные рейсы для россиян
Афганская диаспора сообщила о большом количестве желающих приехать в Россию
Жириновский посоветовал США «убраться к черту» из всех стран мира