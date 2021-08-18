Жириновский раскрыл три варианта решения афганской проблемы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил три варианта решения афганской проблемы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, Россия может не предпринимать никаких шагов, не вмешиваться в дела Афганистана, а также никого не признавать. Вторым вариантам является является оказание Москвой мощной поддержки Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, чтобы не допустить вторжения любых войск с афганской территории, считает политик. Помимо этого, Жириновский отметил, что третий вариант — разделить Афганистан.

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В то же время политик подчеркнул, что если не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, то в Среднюю Азию могут ворваться банды, «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и все остальные, кто будет концентрироваться на афганской территории.

Ранее Жириновский заявил, что США необходимо сделать правильные выводы и «убраться к черту изо всех стран мира». По его словам, вслед за Афганистаном американцам необходимо уйти и с Украины, чтобы там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам, в свою очередь, не пришлось бежать, «цепляясь за бампер американских машин». «Теперь США нужно вывести остатки войск с Ближнего Востока и спокойно остаться на своем дальнем берегу, жить как Канада или Австралия», — заключил политик.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения «Талибан» (запрещено в России) заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.