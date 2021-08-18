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Посольство России в Кабуле организует вывозные рейсы для россиян

Посольство РФ в Кабуле: вопрос об организации вывозных рейсов прорабатывается
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Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Посольство России в Кабуле приступило к проработке рейсов из Афганистана и «постарается помочь всем». Об организации вылетов в дипломатическом представительстве рассказали РИА Новости.

«Мы прорабатываем вопрос организации вывозных рейсов с учетом потребностей российских граждан. Постараемся всем помочь», — заявил агентству пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

Как отмечает агентство, в Афганистане, по информации МИД, насчитывается несколько сотен российских граждан афганского происхождения. Большая часть россиян эвакуирована вывозными рейсами еще до наступления боевиков на ключевые города страны — их вывезли из-за пандемии COVID-19.

Ранее представитель афганской диаспоры в России заявил, что большое число афганцев хотели бы приехать в Россию, однако чисто физически не могут этого сделать. Это касается в том числе и афганцев с российскими паспортами.

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