Посольство России в Кабуле организует вывозные рейсы для россиян

Посольство России в Кабуле приступило к проработке рейсов из Афганистана и «постарается помочь всем». Об организации вылетов в дипломатическом представительстве рассказали РИА Новости.

«Мы прорабатываем вопрос организации вывозных рейсов с учетом потребностей российских граждан. Постараемся всем помочь», — заявил агентству пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

Как отмечает агентство, в Афганистане, по информации МИД, насчитывается несколько сотен российских граждан афганского происхождения. Большая часть россиян эвакуирована вывозными рейсами еще до наступления боевиков на ключевые города страны — их вывезли из-за пандемии COVID-19.

Ранее представитель афганской диаспоры в России заявил, что большое число афганцев хотели бы приехать в Россию, однако чисто физически не могут этого сделать. Это касается в том числе и афганцев с российскими паспортами.