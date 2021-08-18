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Афганская диаспора сообщила о большом количестве желающих приехать в Россию

Представитель афганской диаспоры заявил, что многие жители хотят переехать в Россию
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Фото: Reuters

После захвата Афганистана движением «Талибан» (запрещено в России) большое количество афганцев высказали желание приехать в Россию, однако они физически не могут этого сделать. Об этом «Интерфаксу» рассказал президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

«Сейчас обстановка в Афганистане сложная. Желающих приехать в Россию достаточно много, но поскольку технических возможностей нет (все гражданские рейсы из Кабула временно приостановлены — прим. «Ленты.ру»), мы не может пока ответить на эти обращения и просьбы», — заявил он.

Джалал добавил, что многие афганцы, обладатели российских паспортов, оказались заперты в захваченном боевиками Кабуле. Они просят оказать им содействие с целью покинуть страну. «Посольство обещало, что поможет им при первой возможности приехать в Россию. Такие обращения к нам тоже есть», — добавил глава афганской диаспоры.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что граждане РФ афганского происхождения обращаются в посольство России в Кабуле с просьбой об их эвакуации из страны. По словам дипломата, им постараются помочь.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Талибы заверили международное сообщество, что они отошли от прошлых радикальных взглядов и намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами. Также боевики заявили, что «ни один волос не упадет» с голов российских дипломатов.

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