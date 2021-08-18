В Словакии отказались массово принимать беженцев из Афганистана

Вице-премьер Словакии: о широком предоставлении убежища афганцам речи быть не может

Правительство Словакии отказалось предоставить массовое убежище беженцам из Афганистана. Об этом заявил словацкий вице-премьер и глава Минэкономики Рихард Сулик, передает агентство Tasr.

«Я согласен с тем, что Словакия должна принять десять афганцев, которые помогли нашей стране, возможно, вместе с их семьями. О широком предоставлении убежища афганцам речи быть не может», — заявил министр. Он отметил, что Братислава готова предоставлять гуманитарную помощь лагерям беженцев, которые организуют другие страны. Дальнейшие детали, касающиеся приема афганцев, правительство Словакии, по его словам, обсудит на следующей неделе.

Ранее в Евросоюзе (ЕС) признали победу движения «Талибан» в Афганистане. Верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель поддержит государства ЕС, которые примут у себя афганских беженцев и будут оказывать Кабулу гуманитарную помощь. Он также назвал главным приоритетом Евросоюза эвакуацию своих граждан и афганцев, которые работали со странами организации.

16 августа о готовности принять беженцев из Афганистана заявили Косово и Албания. Страны пошли на это по просьбе США. Убежище будет предоставлено афганцам, которые подали заявление на получение американской визы. Среди них многие сотрудничали с армией США во время кампании в Афганистане.

