Талибы взорвали статую своего давнего врага

В Афганистане боевики «Талибана» уничтожили монумент в честь их противника Мазари

Боевики движения «Талибан» (запрещено на территории России) взорвали статую, возведенную в честь полевого командира Абдулы Али Мазари, врага группировки, воевавшего с талибами в 90-е годы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Памятник полевому командиру располагался в провинции Бамиан. Этот регион Афганистана приобрел известность в 2001 году, когда талибы уничтожили статуи Будды, возраст которых достигал почти 1500 лет. Тогда экстремисты обосновали свой поступок тем, что, по их мнению, эти статуи нарушали исламский запрет идолопоклонничества.

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Многие афганцы восприняли уничтожение памятника, возведенного в честь давно убитого врага «Талибана», как «тревожный звонок», указывающий, что заверения талибов о том, что «прошлое — это прошлое», могут оказаться ложью, пишет агентство.

Мазари был этническим хазарейцем (афганские шииты, потомки монгольских завоевателей — прим. «Ленты.ру»), в 80-е годы он воевал против Советской армии, после окончания войны выступал за строительство федеративного Афганистана, в котором были бы защищены права всех этнических и религиозных меньшинств. В 1996 году полевой командир попал к талибам в плен и был убит.

Талибы захватили Афганистан 15 августа, почти без боя они заняли столицу страны Кабул. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Талибы заверили международное сообщество, что они отошли от прошлых радикальных взглядов и намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

