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Патрушев заявил о создании в Афганистане нарколаборатории глобального масштаба

Патрушев заявил, что при США производство опиатов в Афганистане выросло более чем в 40 раз
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Николай Патрушев
Николай Патрушев
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

За 20 лет военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба вместо борьбы с наркотрафиком. Об этом заявил «Известиям» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он отметил, что за это время производство опиатов выросло более чем в 40 раз. При этом Патрушев подчеркнул, что американские власти намеренно умалчивают, что в свое время ставили в Афганистане задачи по борьбе с международным терроризмом, пресечением наркотрафика и по обучению афганских силовых структур.

Помимо этого Патрушев отметил, что за время присутствия американских войск число террористических актов выросло в Афганистане в разы, а Запад так и не смог обучить военному делу армию, полицию и спецслужбы страны. Секретарь Совета безопасности России также добавил, что существуют американцы, которые наживались на 20-летней войне, ставшей для них золотой жилой.

Ранее издание The New York Post предсказало всплеск мировой торговли наркотиками из-за захвата Афганистана талибами, поскольку боевики-исламисты возьмут под контроль важнейшие международные торговые пути. Официально «Талибан» (радикальное движение, запрещенное в России) осуждает употребление и производство опия, однако, согласно недавнему отчету Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), маковые поля находятся под контролем террористической группировки и приносят ей значительную часть доходов.

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