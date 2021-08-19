Патрушев оценил вероятность ввода российских войск в Афганистан

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оценил вероятность ввода российского военного контингента в Афганистан. Об этом он заявил в интервью изданию «Известия».

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Патрушев, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать ввода российских войск в Афганистан по аналогии с Сирией, отметил отсутствие предпосылок для подобного развития событий. Он подчеркнул, что Москва на данном направлении будет делать акцент на политико-дипломатических усилиях, а также искать пути налаживания диалога в стране совместно с партнерами и мирного урегулирования существующих конфликтов. Для этих целей успешно осуществляет свою деятельность «московский формат», рассказал секретарь Совета безопасности.

Ранее Патрушев заявил, что сторонников американского выбора на Украине ожидает ситуация, похожая на ту, что в настоящее время наблюдается в Афганистане. По его мнению, Вашингтон продолжает приводить к власти лояльных к нему лиц, а также «накачивает» Украину ненужным самим американцам вооружением. В то же время Патрушев отметил, что свергнутому проамериканскому режиму в Кабуле не помог статус основного союзника США вне НАТО. То же самое ожидает и Украину, поскольку «страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках».