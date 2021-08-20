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Талибы поделились планами на новую конституцию Афганистана

Представитель талибов заявил, что у Афганистана будет новая конституция
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Фото: Ibraheem al Omari / Reters

У Афганистана будет новая конституция, стране это необходимо. Об этом заявил представитель политического бюро захватившего власть в стране движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка), пишет РИА Новости.

Он также поделился другими планами талибов: по его словам, они пока не объявили официально о создании нового государства, Исламского эмирата Афганистан — но хотят это сделать. Кроме того, он заявил, что вопрос формирования правительства Афганистана в ближайшие дни прояснится.

Ранее в августе высокопоставленный представитель «Талибана» Вахидулла Хашими отверг демократическое будущее для Афганистана. По его словам, дискуссии по этому поводу излишни — стране подойдет только закон шариата.

До этого в тот же день стало известно, что талибы встретятся с высокопоставленными чиновниками бывшего афганского правительства. Пока неясно, будут ли республиканские политики участвовать в дальнейшем управлении страной.

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