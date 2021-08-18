Названо число погибших и пострадавших во время давки в аэропорту Кабула

Телеканал Tolo News рассказал о более 30 погибших и пострадавших в аэропорту Кабула

Более 30 человек получили травмы или погибли во время давки и стрельбы в аэропорту Кабула в понедельник, 16 августа, рассказал афганский телеканал Tolo News со ссылкой на командира движения «Талибан» (организация запрещена в России) Мохибуллу Хекмата.

Как уточнил представитель талибов, афганцы не должны покидать дома, тогда у граждан не будет проблем. «Не надо висеть на иностранных самолетах, вчера в аэропорту погибли и были ранены от 30 до 40 человек», — назвал число жертв и пострадавших Хекмат.

В воскресенье, 15 августа, талибы захватили президентский дворец в Кабуле и заявили, что контролируют весь Афганистан. Глава государства Ашраф Гани покинул государство, чтобы «предотвратить бойню».

Стремясь сбежать из страны, многие люди ринулись в аэропорт, где началась давка. Самолеты и вертолеты эвакуировали дипломатов из разных стран. Афганцы начали штурмовать взлетно-посадочную полосу. В социальных сетях распространились кадры, как люди залезают на борт, готовый к вылету. На некоторых кадрах видно, как самолеты взлетают с людьми на шасси. Так, труп человека обнаружили в шасси американского военно-транспортного самолета С-17 после его вылета из аэропорта Кабула. Позже стало известно о десяти погибших в аэропорту.