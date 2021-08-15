Талибы захватили крупнейшую авиабазу в Афганистане

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) захватили крупнейшую авиабазу в Афганистане Баграм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Ранее американская сторона передала авиабазу афганским военным.

Боевики «Талибана» утром 15 августа вошли в столицу Афганистана. Они взяли под контроль Кабульский университет на западе Кабула и уже прибыли в президентский дворец на переговоры с властями.

Над одним из столичных районов уже подняты флаги «Талибана». Передача власти в должна произойти сегодня, 15 августа, в президентском дворце. Ожидается, что президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы сложит с себя полномочия.

Военные США покинули авиабазу Баграм в начале июля, не уведомив ее нового командира. В ночь на второе июля на всей базе внезапно погас свет, и в небо поднялся транспортный самолёт C-17A Globemaster III ВВС США. Отмечалось, что прежде, чем афганская армия смогла взять контроль над аэродромом, который находится примерно в часе езды от Кабула, на него проникли мародеры, которые разграбили казармы и склады.