Стало известно о причастности к захвату Кабула освобожденного Обамой террориста

К захвату власти в Афганистане и Кабуле в частности причастен чиновник «Талибана» (движение запрещено в России), один из ветеранов радикального движения Хайрулла Хайрхва, который содержался в Гуантанамо с 2002 по 2014 год, выяснили американские СМИ.

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Как сообщает Fox News, при талибах Хайрхва занимал пост министра внутренних дел Афганистана, его арестовали после теракта 11 сентября. В 2014 году тогдашний президент США Барак Обама освободил Хайрхву и еще четверых членов так называемой «талибской пятерки» в обмен на сержанта американской армии Боуи Бергдала. Представители Пентагона считали Хайрхву соратником Усамы бен Ладена «(бывший лидер запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида»)» и выступали против его освобождения, настаивая, что тот представляет «слишком большую опасность».

После освобождения «талибская пятерка» улетела в Катар. Как пишет New York Post, они стали единственными «вечными узниками» Гуантанамо, которых освободили без согласия комиссии по УДО. Это вызывало критику со стороны сенатора Джона Маккейна, который назвал бывших заключенных «самыми радикальными из радикалов» и «опаснейшими из опасных людей».

Издание указывает, что западные дипломаты узнали в представителях делегации талибов на мирных переговорах нескольких бывших узников Гуантанамо. «Один из них, Хайрулла Хайрхва, сидел за одним столом с послом президента США Джо Байдена, Залмаем Халилзажом, в Москве. Он был членом официальной делегации талибов, которая обсуждала последние условия вывода войск США», — пишет New York Post.

Как отмечает Fox News, Обама высоко оценил сделку по обмену «талибской пятерки» на Бергдала, однако в 2017 году тот признал себя виновным в дезертирстве. Занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп раскритиковал сержанта, назвав его «грязным гнилым предателем».