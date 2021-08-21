Мир
 
Последние новости
Глава МИД России Лавров высказался о приеме беженцев из Афганистана
Финансисты назвали самые выгодные для инвестирования валюты
Юрист рассказал о скрытых налогах для россиян
Трамп потребовал от Байдена извинений перед американцами из-за Афганистана
Директор ЦИАП рассказал об истинной причине поражения афганской армии
Похожий на Кена мужчина решил родить ребенка
Первый детский авиасалон ДАКС-2021 откроется в Жуковском 
Названы неочевидные признаки вкусных персиков
Стало известно о последних часах президента Афганистана перед бегством из Кабула
Новости партнеров
Прослушать новость

Байдену предложили объявить три импичмента

Конгрессвумен Грин внесла в конгресс проекты резолюций об объявлении импичмента Байдену
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Leah Millis / Reuters

Известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила конгрессу объявить три импичмента президенту США Джо Байдену, в том числе за Афганистан, сообщает РИА Новости.

Республиканка из штата Джорджия сообщила, что внесла на рассмотрение конгресса проекты резолюций об отстранении Байдена от власти. Она утверждает, что американский лидер якобы оставил десять тысяч граждан под властью террористического движения «Талибан» (запрещено в России).

Грин также убеждает, что Байден преступил иммиграционное законодательство, допустив кризис на южной границе США. По мнению политика, он также присвоил себе законодательные полномочия, не смотря на мнение верховного суда, и продлил мораторий на выселение арендаторов жилья.

«За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент», — подчеркивается в документе.

Предполагается, что проект Грин обладает малыми шансами на успех в конгрессе, поскольку обе его палаты находятся под контролем единомышленников Байдена по Демократической партии.

Ранее республиканцы резко раскритиковали Байдена после речи об Афганистане. Они подчеркнули, что лидер США в своих высказываниях оторван от реальности. В ходе выступления в Белом доме Байден пригрозил «Талибану» быстрым и сильным ответом на любую попытку помешать эвакуации в аэропорту Кабула.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Воевавший в Афганистане ветеран назвал решение Байдена позором
Байден отказался гарантировать успех эвакуации из Кабула
Большинство американцев согласились с бессмысленностью афганской войны