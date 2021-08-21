Воевавший в Афганистане ветеран назвал решение Байдена позором

Ветеран подразделения армии США «Зеленые береты» Грег Стубе заявил, что американский президент Джо Байден своими действиями в Кабуле подарил стратегическую победу антизападным радикалам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на FoxNews.

По словам военного, администрация Байдена нарушила самые базовые элементы при планировании военных операций. «Сроки вывода войск никогда не должны устанавливаться исключительно ради политических заявлений и популярности», — отметил Стубе.

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Как считает ветеран, операции в Афганистане помешали предвыборные обещания и злость на бывших коллег. Также он назвал результатом промаха Байдена то, что в руках у афганцев оказались американское оружие, вертолеты и даже граждане США. «И теперь это ужасающий национальный позор, который мы навсегда запомним как глупость Байдена», — заключил он.

Ранее Байден заявил, что отказывается гарантировать окончательный успех эвакуации людей из афганского Кабула, но сделает все возможное. По его словам, эта эвакуационная миссия опасна и сопряжена с рисками для наших вооруженных сил.

В мае Байден заявил, что американские войска вместе с силами НАТО начинают окончательную эвакуацию из Афганистана. 8 июля он сказал, что американская армия уйдет с афганской территории до 31 августа. 15 августа талибы взяли Кабул и объявили о своей победе над афганским правительством в борьбе за власть в стране.