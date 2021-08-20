Байден отказался гарантировать успех эвакуации из Кабула

Лидер США Байден не будет обещать успех эвакуации из Кабула, но сделает все возможное

Президент США Джо Байден заявил, что отказывается гарантировать окончательный успех эвакуации людей из афганского Кабула, но сделает все возможное. Об этом сообщает The Washington Post.

«Не заблуждайтесь, эта эвакуационная миссия опасна и сопряжена с рисками для наших вооруженных сил. И это проводится в сложных обстоятельствах», — сказал американский лидер.

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Ранее Байден пообещал «Талибану» (организация запрещена в России) быстрый и сильный ответ на любую попытку помешать эвакуации в аэропорту Кабула. Он отметил, что США сосредоточены на координации с союзниками и партнерами.

Телеканал CNN в своем аналитическом материале сообщал, что союзники США в Европе оказались разочарованы политикой Байдена после вывода американских войск из Афганистана. Лидеров стран Европы сильнее всего, по словам автора CNN разочаровало то, что Байден как президент государства-лидера «свободного мира» «умыл руки» перед афганским кризисом. Падение Кабула «пролило свет» на ограниченный дипломатический вес, военный потенциал и политическую стабильность европейских стран.

В мае Байден заявил, что американские войска вместе с силами НАТО начинают окончательную эвакуацию из Афганистана. 8 июля он сказал, что американская армия уйдет с афганской территории до 31 августа. 15 августа талибы взяли Кабул и объявили о своей победе над афганским правительством в борьбе за власть в стране.