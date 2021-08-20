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Байден пригрозил талибам быстрым ответом на попытки помешать эвакуации

Байден: США заявили «Талибану», что препятствие эвакуации в аэропорту Кабула встретит ответ
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме пригрозил «Талибану» (организация запрещена в РФ) быстрым и сильным ответом на любую попытку помешать эвакуации в аэропорту Кабула. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ясно заявили "Талибану", что любая атака на наши силы или препятствие процессу эвакуации в аэропорту получит быстрый и сильный ответ. Мы также внимательно отслеживаем любую потенциальную террористическую угрозу на территории или вокруг аэропорта», — подчеркнул американский лидер.

Байден отметил, что США сосредоточены на координации с союзниками и партнерами. Он обсудил происходящее с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель. Также на следующей неделе планируется встреча «Большой семерки» для реагирования на ситуацию в Афганистане. Помимо этого, Соединенные Штаты восстановили полеты гражданских рейсов из аэропорта Кабула.

Президент встретился с вице-президентом, госсекретарем, главой Пентагона, помощником по национальной безопасности, чтобы решить вопрос об эвакуации американских граждан, союзников, представителей третьих стран и афганцев, находящихся в уязвимом положении.

В настоящее время эвакуированы более 18 тысяч человек с июля и примерно 13 тысяч — с 14 августа. В настоящее время в Афганистане находятся около шести тысяч американских военных.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве сообщило, что США беспокоятся, что талибы будут угрожать американским оружием мирному населению Афганистана. Как заявляют официальные лица, администрация Байдена рассматривает вариант нанесения авиаударов по наиболее крупным объектам в Афганистане, где хранится американское оружие. Однако чиновники опасаются, что это может вызвать недовольство талибов.

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