В США увидели угрозу в захваченном талибами американском оружии

В США беспокоятся, что талибы будут угрожать американским оружием мирному населению Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве.

Источники заявили, что «Талибан» (запрещенное в России террористическое движение) получил в распоряжение большое количество американского вооружения после того, как захватил Кабул и будет использовать его против афганских граждан. Они также увидели угрозу в том, что военная техника может попасть в руки к «Исламскому государству» (движение запрещено в России), Китаю или России.

Как заявляют официальные лица, администрация американского президента Джо Байдена рассматривает вариант нанесения авиаударов по наиболее крупным объектам в Афганистане, где хранится американское оружие. Однако чиновники опасаются, что это может вызвать недовольство талибов.

По оценкам разведки, «Талибан» контролирует 2 тысячи бронетранспортеров, около 40 самолетов, включая UH-60 Black Hawks, разведывательные ударные вертолеты и военные дроны ScanEagle.

С 2003 года Соединенные Штаты предоставили афганским силам не менее 600 тысяч единиц пехотного оружия, включая штурмовые винтовки M16, 162 тысячи единиц оборудования связи и 16 тысяч приборов ночного видения.

Ранее офицер афганской полиции Хадед Хассанзаде рассказал о неравном бое между афганскими силовиками и боевиками движения «Талибан». «Нас было всего 70 солдат, в качестве оружия у нас были автоматы Калашникова. У "Талибана" были винтовки M4 и M16, и даже снайперы с приборами ночного видения», — рассказал офицер.