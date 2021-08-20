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Афганский полицейский рассказал о бое с превосходящими в 10 раз силами талибов

Офицер афганской полиции заявил о тотальном превосходстве талибов на поле боя
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Фото: Jalil Ahmad / Reuters

Офицер афганской полиции Хадед Хассанзаде рассказал в беседе с «РИА Новости» о неравном бое между афганскими силовиками и боевиками движения «Талибан» (запрещенная в России организация) за провинцию Герат. По словам офицера, численность талибов превосходила силы афганской армии и полиции в десять раз.

Хассанзаде заявил, что в четверг, 12 августа, около 600 боевиков «Талибана» на машинах и мотоциклах ворвались в его родной уезд Инджил, расположенный в провинции Герат. Офицер полиции совместно со своими сослуживцами попытался дать отпор террористам, однако они столкнулись с тотальным перевесом в живой силе и вооружении со стороны боевиков.

«Нас было всего 70 солдат, в качестве оружия у нас были автоматы Калашникова. У "Талибана" были винтовки M4 и M16, и даже снайперы с приборами ночного видения», — рассказал офицер.

По его словам, несмотря на почти десятикратное превосходство талибов в численности, правительственные войска дали им бой. В результате столкновений погибли 20 афганских силовиков и восемь террористов. Осознав, что далее сдерживать нападение столь крупного отряда невозможно, Хассанзаде скрылся с поля боя и бежал в Кабул вместе с семьей.

Группировка «Талибан» смогла захватить власть в Афганистане в течение недели. В воскресенье, 8 августа, стали поступать первые сообщения о захвате крупных провинциальных столиц. 12 августа пали Герат и Кандагар — два крупнейших после Кабула города страны.15 августа террористы заявили о захвате столицы. Правительство президента Ашрафа Гани практически в полном составе бежало из страны.

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