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Талибов обвинили в пытках и убийствах афганского этнического меньшинства

Amnesty International: талибы жестоко пытали и убивали хазарейцев из провинции Газни
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Фото: Rahmat Gul / AP

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) жестоко пытали и убивали представителей афганского этнического меньшинства, хазарейцев, живущих в провинции Газни. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.

По словам правозащитников, талибы застрелили как минимум шесть хазарейцев, еще троих пытали. Одному мужчине вырезали мышцы руки, его же пытались придушить шарфом. Предположительно, это произошло в период с 4 по 6 июля.

Ранее талибов также обвинили в том, что они начали разыскивать помогавших США и НАТО афганцев. Об этом говорится в секретном документе Норвежского центра глобального анализа, подготовленном для ООН. Предполагается, что у боевиков может быть список адресов афганцев, которые сотрудничали с иностранными силами.

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