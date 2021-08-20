Талибов обвинили в пытках и убийствах афганского этнического меньшинства

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) жестоко пытали и убивали представителей афганского этнического меньшинства, хазарейцев, живущих в провинции Газни. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.

По словам правозащитников, талибы застрелили как минимум шесть хазарейцев, еще троих пытали. Одному мужчине вырезали мышцы руки, его же пытались придушить шарфом. Предположительно, это произошло в период с 4 по 6 июля.

Ранее талибов также обвинили в том, что они начали разыскивать помогавших США и НАТО афганцев. Об этом говорится в секретном документе Норвежского центра глобального анализа, подготовленном для ООН. Предполагается, что у боевиков может быть список адресов афганцев, которые сотрудничали с иностранными силами.

