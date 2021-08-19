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Талибы начали разыскивать помогавших США и НАТО афганцев

NYT: талибы начали арестовывать афганцев, которые помогали США и НАТО
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Фото: Reuters

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) начали разыскивать и арестовывать в Афганистане помогавших США и НАТО местных жителей, а также угрожать их семьям. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на попавший в распоряжение секретный документ Норвежского центра глобального анализа, подготовленный для ООН.

По данным издания, у боевиков может быть список адресов афганцев, которые сотрудничали с иностранными силами.

В документе уточняется, что талибы ходят по домам и задерживают жителей. В случае, если те не сдадутся, они угрожают арестовать или убить членов их семей. Отмечается, что в особой опасности находятся военнослужащие афганских вооруженных сил и сотрудники полиции, а также люди, работавшие в следственных подразделениях свергнутого правительства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запрещенное в России движение «Талибан» может быть исключено из российского списка террористических организаций в зависимости от своих шагов и действий. По ее словам, этот вопрос не решается в теории, он «решается на практике».

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Они заверили, что скоро утвердят на афганской территории Исламский Эмират и провозгласят власть законов шариата. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу руководства «Талибану».

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