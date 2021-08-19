Бывший канцлер ФРГ обвинил американских президентов в катастрофе в Афганистане

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что ответственность за катастрофу в Афганистане лежит на четырех президентах США — Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме, Дональде Трампе и Джо Байдене. Об этом политик написал в своей статье для портала T-Online.

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В колонке он сравнил нынешнюю ситуацию с захватом Талибаном (террористическая организация, запрещена в России) Кабула с бегством американских войск из Сайгона в 1975 году.

По словам Шредера, причиной провала операции в Афганистане стала неправильная политика всех лидеров США, руководивших страной с 2001 года. Сам Шредер в те времена занимал пост канцлера Германии и поддержал операцию НАТО, однако, по его словам, и предположить не мог, что она превратится в двадцатилетнюю войну.

Шредер считает главной ошибкой Буша-младшего начатую им в 2003 году войну в Ираке. По мнению экс-канцлера, она оттянула на себя часть американских сил и создала вакуум вокруг Афганистана, позволив талибам вновь укрепиться в регионе. Преемник Буша, Барак Обама и вовсе несколько раз менял курс по Афганистану. То же самое, считает Шредер, делал и Дональд Трамп, в начале 2020 года объявивший о выводе американских войск в одностороннем порядке.

Сейчас, по мнению политика, необходимо «признать реальность» и сосредоточиться на обеспечении внутренней стабильности Афганистана. Шредер отмечает, что добиться этого можно только при участии Пакистана, Ирана, стран Центральной Азии, Турции, Китая и России.

Аналогичное мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, мировое сообщество должно выступать единым фронтом в диалоге с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России), чтобы действовать в интересах стабильного развития Афганистана. Он отметил, что представители Всемирной организации в Афганистане на постоянной основе контактируют с талибами.