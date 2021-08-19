Генсек ООН призвал страны действовать «единым фронтом» в отношении талибов

Генсек ООН: мировое сообщество должно выступать единым фронтом в диалоге с «Талибаном»

Мировое сообщество должно выступать единым фронтом в диалоге с террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ), чтобы действовать в интересах стабильного развития Афганистана. С таким призывом в отношении талибов выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его цитирует РИА Новости.

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Он добавил, что представители Всемирной организации в Афганистане на постоянной основе контактируют с талибами. Сам он еще не общался с представителями движения.

Совет Безопасности ООН ранее призвал привлечь к ответственности боевиков «Талибана», нарушающих права человека и нормы международного гуманитарного права. Кроме того, организация потребовала срочно прекратить боевые действия и сформировать в Афганистане новое правительство.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Они заверили, что скоро утвердят на афганской территории Исламский Эмират и провозгласят власть законов шариата. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу власти руководства «Талибана».