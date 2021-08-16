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Совбез ООН призвал наказать виновных в нарушении прав человека в Афганистане

Совет Безопасности ООН призвал талибов соблюдать права человека в Афганистане
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Фото: Andrew Kelly / Reuters

Совет Безопасности ООН призвал привлечь к ответственности боевиков «Талибана» (террористическое движение, запрещено в России), нарушающих права человека и нормы международного гуманитарного права. Об этом говорится в пресс-релизе заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, опубликованном на сайте Совбеза.

«Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность в связи с количеством сообщений о серьезных нарушениях международного гуманитарного права и нарушениях прав человека в общинах, затронутых… конфликтом», — говорится в документе.

Отмечается, что все стороны должны соблюдать обязательства в рамках международного гуманитарного права, защищать гражданских лиц, а также обеспечивать безопасность гуманитарного и медицинского персонала, переводчиков и представителей прессы и дипмиссий.

Ранее 16 августа Совет Безопасности ООН призвал срочно прекратить боевые действия и сформировать в Афганистане новое правительство. Дипломаты потребовали, чтобы новое правительство было создано посредством инклюзивных переговоров, а диалог в целях разрешения кризиса власти следует был налажен в ближайшее время.

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