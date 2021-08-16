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Жители Кабула заявили о ненависти к войскам США

Жители Кабула: американцы поставили крест на будущем прав человека в Афганистане
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Фото: Reuters

Власти США поступили безответственно, решив вывести войска из Афганистана и перестать поддерживать афганское правительство и население. Такое мнение высказали жители Кабула в беседе с «Лентой.ру».

Мужчина, работающий гидом в столице республики, рассказал, что у всех афганцев осталось много вопросов к американским властям относительно решения о выводе войск. По его словам, таким шагом Вашингтон поставил крест на будущем демократии, прав человека и прав женщин в Афганистане. «Сейчас я ненавижу американские войска, я ненавижу американское правительство. Я думаю, что они просто играют в политические игры. И теперь непонятно, что нас ждет», — подчеркнул афганец. Он назвал решение о выводе военного контингента США из Афганистана безответственным.

О своей ненависти и непонимании в отношении американских властей заявил также житель Кабула, который работает тату-мастером. Он отметил, что при прежнем правительстве люди его профессии хорошо зарабатывали. «Но когда США внезапно решили вывести войска и правительство пало, то мы оказались в отчаянном положении: ведь мы работали в сфере, которая под запретом в исламе», — заключил мужчина.

Ранее постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай рассказал, что боевики «Талибана» уже начали искать людей по домам и устраивать над ними жестокие расправы. Он выразил уверенность в том, что огромное число афганцев не сможет участвовать в политической, экономической и социальной жизни страны именно из-за власти талибов.

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