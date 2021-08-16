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Совбез ООН призвал сформировать новое правительство в Афганистане

Совбез ООН: в Афганистане следует прекратить боевые действия и создать новое правительство
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Фото: Andrew Kelly / Reuters

Совет Безопасности ООН призвал срочно прекратить боевые действия и сформировать в Афганистане новое правительство. Об этом со ссылкой на принятое по итогам заседания заявление Совбеза для прессы сообщает РИА Новости.

Согласно документу, участники заседания пришли к выводу, что новое правительство должно быть создано посредством инклюзивных переговоров. Отмечается, что диалог в целях разрешения кризиса власти следует наладить в ближайшее время.

Вместе с тем в Совбезе призвали прекратить насилие на территории государства и восстановить безопасность, гражданский и конституционный порядок.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Россия будет принимать решения о действиях в Афганистане исходя из политики, проводимой «Талибаном» (террористическое движение, запрещено в России). Дипломат подчеркнул, что никто не ожидал такого «стремительного разворота». По его словам, еще недавно многие заявляли о «высоком уровне боеспособности подготовленных и обученных за 20 лет афганских силовиков».

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