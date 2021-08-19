Украинские наемники пожаловались на несправедливое отношение к ним в Афганистане

Украинские наемники, находившиеся в Афганистане, рассказали о том, что в стране к ним относятся несправедливо. Об этом передает издание «Страна.ua».

В беседе с украинским порталом один из таких наемников отметил, что для американцев и иностранных частных военных компаний (ЧВК) украинские военные спецы являются «третьим сортом». Так, украинцы работают на самых опасных заданиях, на которые не посылают «даже латиноамериканцев», объяснил он. Мужчина также добавил, что смертность на таких миссиях повышенная.

Помимо этого, он подчеркнул, что украинским спецам платят меньше, чем их западным коллегам. Специалисты из западных стран получают по 20 тысяч долларов, а украинцы — от пяти до десяти тысяч. Отмечается, что наемников обычно вербуют украинские фирмы-посредники, которые работают на конечных заказчиков в лице крупных иностранных ЧВК.

Ранее сообщалось, что журналистам «Би-би-си» удалось получить доступ к содержимому планшета, который, предположительно, мог принадлежать наемнику из организации, известной как частная военная компания (ЧВК) Вагнера, действующей в Ливии. В материале «Би-би-си» рассказывается, что устройство Samsung журналистам передал неназванный ливийский источник. Предположительно, его оставил один из бойцов во время отступления на западе страны. Корреспонденты перевезли устройство в Лондон и обнаружили десятки файлов: учебные схемы с минами, инструкции по их изготовлению, съемки с беспилотника, а также несколько книг, включая программную книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (признана в России экстремистским материалом).