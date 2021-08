Сына Каддафи решили арестовать за сотрудничество с российскими наемниками

Прокуратура Ливии выдала ордер на арест Сейф аль-Ислама Каддафи — сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, свергнутого в 2011 году в результате революции, поддержанной странами НАТО. Об этом сообщает BBC News.

Сына Каддафи подозревают в связях с российскими наемниками. Известно, что ордер на арест был выдан еще 5 августа. Однако ливийская прокуратура обнародовала соответствующее распоряжение лишь после выхода расследования BBC News о планшете, якобы принадлежавшего бойцу организации, известной как ЧВК Вагнера.

Помимо сына Каддафи, выданы ордеры на арест некоторых ближайших соратников ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара, обвиняемых в военных преступлениях и мятеже.

Сейф аль-Ислам Каддафи родился в 1972 году. Учился в Швейцарии и Великобритании, где окончил Лондонскую школу экономики и политических наук (The London School of Economics and Political Science, LSE). В годы правления отца он занимался внешними связями Ливии с западными странами. После свержения отца короткое время возглавлял сопротивление, однако в конце 2011 года был захвачен и предстал перед судом. В 2017 году был освобожден благодаря провозглашенной правительством Ливии амнистии.

В 2018 году он участвовал в президентских выборах, сорванных из-за начавшегося наступления войск фельдмаршала Хафтара на ливийскую столицу. По информации Bloomberg, Сейф аль-Ислам якобы неоднократно летал в Москву за финансовой и дипломатической поддержкой. В России эту информацию не подтверждали.