Минфин сообщил о резком росте ФНБ

Минфин сообщил о росте ФНБ на 1,4 триллиона рублей за счет прошлых доходов

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к 1 июля увеличился на 1,394 триллиона рублей, до 13,091 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

При этом весь прирост пришелся на ликвидную (доступную для расходования) часть активов, которая выросла до 4,128 триллиона рублей или 52,6 миллиарда долларов. Столь значительный рост связан с переводом на счета фонда валюты, купленной за счет средств федерального бюджета в период с января 2024 года по февраль 2025 года.

С чем связано решение о переводе средств именно сейчас, в ведомстве не уточнили. Из общего объема на юани приходится 61,122 миллиона, а на золото — 72 килограмма. В общей сложности на отдельный счетах ФНБ в Банке России находятся 214,8 миллиарда юаней, 211 тонн золота в обезличенной форме и 2,525 миллиарда рублей.

После докапитализации ФНБ объем ликвидных средств в нем вновь превышает планируемый дефицит бюджета в 2025 году. В мае Минфин внес в Госдуму поправки в закон о бюджете, которые предусматривали рост дефицита в три раза, до 3,7 триллиона рублей. При этом в начале июня в ФНБ оставалось только 2,8 триллиона рублей ликвидных средств.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце нефтегазовые доходы бюджета впервые с января 2023 года упали ниже 500 миллиардов рублей, до 494,8 миллиарда. На этом фоне Минфин перешел к продажам валюты из ФНБ для компенсации выпадающих доходов бюджета.