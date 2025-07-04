В Госдуме назвали причину отмены концерта Эмина

Депутат Драпеко: Концерт Эмина отменили из-за боязни реакции местных жителей

Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко высказалась об отмене концерта певца Эмина Агаларова в Калининградской области. Ее слова передает «НСН».

Концерт Эмина должен был пройти в Светлогорске, но был перенесен на 2026 год в связи с напряженностью между Россией и Азербайджаном. Депутат считает, что причина такого решения в возможной негативной реакции граждан.

«Это ответная мера. Возможно, власти боятся негативной реакции. Надо подождать, пока пройдет волна, все не успокоится. У нас с Азербайджаном были тесные связи, гастроли, надо просто переждать, мы вернемся к сотрудничеству», — сообщила Драпеко.

Сам артист заявил в интервью НСН, что ему не удалось согласовать выступление в Светлогорске в удобные для него даты.

Ранее стало известно, что концерт певца Эмина Агаларова в Калининградской области перенесли на год.