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14:12, 3 июля 2025Культура

Концерт Эмина отменили по неизвестным причинам

Концерт певца Эмина Агаларова в Калининградской области перенесли на год
Андрей Шеньшаков

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Концерт певца Эмина Агаларова в Калининградской области перенесли на год. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По информации источника, выступление в Светлогорске, Калининградская область, которое изначально было назначено на 6 июля, отменено. Причиной такого решения организаторы назвали «обстоятельства непреодолимой силы». Сообщается также, что зрители, успевшие купить билеты, смогут их вернуть или использовать через год.

На сайте исполнителя в расписании на июль значатся только концертные площадки в Азербайджане, откуда родом семья Агаларова. Ближайшее выступление на территории России назначено на ноябрь 2025 года в Ижевске.

Ранее стало известно, что власти Баку отменили все мероприятия с участием российских артистов. Поводом назвали «насильственные действия» против азербайджанцев в Екатеринбурге.

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