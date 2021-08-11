«Би-би-си» опубликовал содержимое планшета бойца ЧВК Вагнера в Ливии

Журналистам «Би-би-си» удалось получить доступ к содержимому планшета, который, предположительно, мог принадлежать наемнику из организации, известной как частная военная компания (ЧВК) Вагнера, действующей в Ливии. Полученные данные частично опубликованы на сайте издания.

На планшете хранилась карта минных полей и позывные наемников

В материале «Би-би-си» рассказывается, что устройство Samsung журналистам передал неназванный ливийский источник. Предположительно, его оставил один из бойцов во время отступления на западе страны. Корреспонденты перевезли устройство в Лондон и обнаружили десятки файлов: учебные схемы с минами, инструкции по их изготовлению, съемки с беспилотника, а также несколько книг, включая программную книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (признана в России экстремистским материалом).

Кроме того, на планшет были загружены карты зон боевых действий, где были отмечены позывные бойцов. Журналисты сопоставили их с базой данных украинского сайта «Миротворец» и обнаружили совпадения. Еще одна важная находка — карта минных полей. В некоторых случаях на картах были даже указаны типы мин, например, МОН-50. Авторы материала рассказали, что передали полученные данные в некоммерческую организацию, которая занимается разминированием ливийских территорий, но не сообщили ее название.

Никаких личных файлов, судя по статье «Би-би-си», на устройстве не хранилось. Это смутило Александру Виграйзер, автора специального расследования «Сноба» про наемные армии. В беседе с «Лентой.ру» журналист не исключила, что корреспонденты «Би-би-си» могли, поверив источнику, стать жертвой манипуляции.

По ее словам, планшет мог быть действительно забыт кем-то из наемников вследствие «разгильдяйства», но с той же долей вероятности на устройство могли намеренно загрузить материалы, которые ранее получили при помощи разведки. «А почему в нем нет ничего личного — ну, наверно, потому что личного в достаточном объеме не собрали, в конце концов разведка не за этим охотится», — отметила Виграйзер.

Журналисты заполучили список запрашиваемого наемниками оружия и оборудования

В распоряжение журналистов «Би-би-си» также попала 10-страничная заявка на получение бойцами техники и вооружений. Документ датирован январем 2020 года и был передан корреспондентам источником в ливийской разведке. На фрагментах заявки, опубликованных изданием, видно, что бойцы запросили 270 автоматов АК-103, восемь единиц оптико-электронных комплексов «Ирония», восемь малогабаритных радиолокационных станций (РЛС) «Соболятник», беспилотный летательный аппарат «Орлан-30» и два беспилотника «Орлан-10». Полную версию документа журналисты не привели.

Британский эксперт по вопросам безопасности Крис Кобб-Смит в беседе с «Би-би-си» отметил, что список вооружений указывает на то, что бойцы ЧВК получали финансирование на самом высоком уровне. Кроме того, запрошенная наемниками техника достаточно современная, что подразумевает и «доступ к новейшим чувствительным, если не секретным, технологиям». По словам Кобба-Смита, другие известные ЧВК, например американская Blackwater, едва ли могут похвастаться танками, минометами и беспилотниками в своем арсенале. «Похоже, что ЧВК Вагнера — просто неофициальная часть российской армии», — заключил он.

Виграйзер, в свою очередь, отметила, что одного списка вооружений недостаточно, чтобы прийти к выводу о том, кто именно выступает поставщиком: контрагенты организации на месте, российские ли власти или третьи лица, связанные с черным рынком оружия.

Утверждать однозначно, что российские власти снабжают группу, известную как ЧВК Вагнера, в Ливии вооружениями невозможно, доказательств тому нет Александра Виграйзер

В материале рассказывается об убийстве наемниками мирных жителей

Помимо содержимого планшета, в статье «Би-би-си» рассказывается о предполагаемом участии бойцов ЧВК Вагнера в убийстве мирных жителей.

В 2019 году из деревни неподалеку от Триполи была похищена семья из пяти человек. Нападавшие, говорившие по-русски, отвезли их в город Бин-Гашир, где, предположительно, находилась база «Вагнера». После семью вернули назад в родную деревню и открыли по ним огонь. Три человека погибли, двум братьям удалось выжить, но один из них лишился ноги. Второй брат в беседе с журналистами опознал на снимках бойцов «Вагнера» одного из нападавших.

Публикация вряд ли приведет к серьезным последствиям

По мнению Виграйзер, полученный «Би-би-си» планшет содержит мало полезной информации — помимо, разве что, карты минных полей. Да и она скорее будет интересна профессионалам, нежели широкой общественности. При этом большая часть статьи — это пересказ давно известных фактов, и как таковой сенсации она не содержит. «Становится ли благодаря расследованию "Би-би-си" более ясной и более полной картина российского неформального присутствия в ливийском конфликте? Увы, не становится», — отметила она.

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По этой же причине, говорит она, материал навряд ли приведет к каким-то серьезным последствиям: вместо старых минных полей могут появиться новые, а «засветившихся» бойцов отправят на другое направление, если это уже не было сделано. Публикация также вряд ли приведет к международному преследованию самих бойцов или людей, которых обвиняют в причастности к ЧВК Вагнера, считает Виграйзер. «Эффективность международных процедур в отношении такой деятельности не очень велика», — отметила она.

Журналист также подчеркнула, что хотя в российском Уголовном кодексе есть статья о наемничестве, применяется она избирательно. К тому же Россия не присоединилась к Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, а в 2020 году решила отказаться от участия в Римском статуте Международного уголовного суда.

Россию неоднократно обвиняли в использовании своих наемников в разных странах. В частности, речь шла о ЧВК Вагнера — неофициальном вооруженном формировании, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких государствах Африки, в том числе в Ливии. Российская сторона отрицает эти обвинения.