В Британии оценили список вооружения наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Список вооружения, которое находилось в распоряжении наемников российской военной частной компании (ЧВК) Вагнера, действующих на территории Ливии, свидетельствует о том, что они получали финансирование на самом высоком уровне. В этом их уличил британский эксперт по вопросам безопасности Крис Кобб-Смит в беседе с «Би-би-си».

Как отмечает издание, 10-страничный документ с перечнем запрашиваемого наемниками оружия и оборудования был обнаружен на планшете Samsung, который ранее, предположительно, принадлежал одному из «вагнеровцев» и был найден в Ливии. В частности, в списке значатся 270 автоматов АК-103, восемь единиц оптико-электронных комплексов «Ирония», восемь малогабаритных радиолокационных станций (РЛС) «Соболятник», беспилотный летательный аппарат «Орлан-30» и два беспилотника «Орлан-10».

Также бойцы ЧВК направляли запрос на получение шести 120-миллиметровых минометов 2Б11 и одного танка Т-72Б. При этом указывалось, что группировка не располагает специалистами, необходимыми для эксплуатации подобного вооружения, и потому просит прислать и их.

По словам Кобба-Смита, запрошенное наемниками вооружение по большей части является современным и в настоящее время состоит на вооружении российской армии. «Это подразумевает не только доступ к значительному финансированию, но и право доступа к новейшим чувствительным, если не секретным, технологиям. Например, РЛС "Ирония" и "Соболятник" относительно новые», — отметил эксперт.

Он добавил, что другие известные ЧВК, в частности, американская Blackwater, едва ли могут похвастаться танками, минометами и беспилотниками в своем арсенале. «Похоже, что ЧВК Вагнера — просто неофициальная часть российской армии», — заключил специалист.

Как отмечает «Би-би-си», источники финансирования ЧВК Вагнера доподлинно неизвестны, однако в распоряжении издания оказался документ, свидетельствующий о связи наемников с российской компанией ООО «Евро Полис». Речь идет о записке, датированной ноябрем 2019 года, которая была адресована указанной компании и в которой содержалась просьба о замене поврежденного оборудования для бойцов ЧВК Вагнера, работающих в Мозамбике.

Уточняется, что «Евро Полис» часто связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. При этом он отрицает свою причастность к делам компании и ЧВК Вагнера.

Ранее «Би-би-си» опубликовало возможные доказательства работы ЧВК Вагнера в Ливии. По данным издания, ими могут служить карты боевых действий, обнаруженные на планшете, который ранее принадлежал одному из наемников.